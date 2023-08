Trailer érkezett a készülő South Park játékhoz

Azt már tavaly elcsicseregte a THQ Nordic, hogy dolgoznak egy új South Park játékon , azonban mindezidáig nemigen hallatott magáról a projekt - a csend azonban most megtört, néhány észlettel együtt egy videó is érkezett a South Park: Snow day! játékhoz.

Az már ennyiből is leszűrhető, hogy ez nem lesz valami nagyszabású alkotás, inkább valami casuel időtöltésnek ígérkezik: a South Park: Snow day! 3D izometrikus világban játszódó hógolyó csatározásnak tűnik így első körben, de persze még bármi lehet a megjelenésig.Annyi bizonyos, hogy érkezik Cartman, Stan, Kyle és Kenny is, a fejlesztők szerint pedig, ehhez pedig South Park havas utcáin kell átverekednünk magunkat, hogy megmentsük a világot, és élvezzük az iskolamentes napot.A South Park: Snow day! valamikor 2024 folyamán érkezik PC-re, PlayStation 5-re, Xbox X|S-re és Nintendo Switch-re is.

