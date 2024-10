Egészen elképesztő, amit a Hazelight csapata tető alá hozott az It Takes Two című kooperatív kalandjátékkal, amely nemcsak a sztorit, hanem a játékmenetet tekintve is nagyszerű élményt kínál.

Ezt pedig a rajongók is értékelik, hiszen kiderült, hogy mindössze hét hónap alatt újabb 4 millió példány fogyott a játékból, így ezzel egyetemben, ami egyenesen szédületes eredmény.Az It Takes Two egyébiránt PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is megjelent, mint a nagyszerű történettel ellátott kooperatív kooperatív platformerek egyik új zászlóvivője.