Törölték az új Avatar: The Last Airbender játék munkálatait

Bár a világnak nagy szüksége lenne egy jó Avatar: The Last Airbender videojátékra, sajnos azonban minden jel arra utal a Maximum Entertainment harmadik negyedéves jelentése alapján, hogy bejelentés előtt törölték ezt a projektet.

Sőt három játékot is kukázott a kiadó, és ezek közül csak az egyik a Saber Interactive műhelyében készült, egyébként korábban tripla-A kategóriás szerepjátékként jellemzett Avatar projekt, amiAz Avatar: The Last Airbender a Paramount Studios segítségével készült volna el, és egy kompetitív élményeket kínáló többjátékos szerepjátékként írták le, ami a sorozat eredeti univerzumában játszódott volna. Mivel a projekt igencsak előrehaladott állapotban volt, ezért különösen érthetetlen, hogy miért volt szükség a törlésére...