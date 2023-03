Törölték az E3 2023-at!

Éveken keresztül folyamatos leépülés volt jellemző az E3 expóra, mely egykoron az év legfontosabb videojátékos eseménye volt, azonban a Covid-járvány a jelek szerint az utolsó szög volt a koporsójában.

Miután ugyanis az elmúlt években folyamatosan bukdácsolt - tavaly a pandémia miatt le is fújták -, az idei évben a legtöbb kiadó visszamondta a részvételt , így már korábban felmerült, hogyÚgy tűnik, hogy erre végül a szervezők is ráébredtek, akik most bejelentették, hogy az eredetileg június 13. és június 16. közé tervezett eseményt gyakorlatilag az érdeklődés hiánya miatt törölték, és nem lennénk meglepve, ha többet nem is próbálkoznának a megszervezéssel az elkövetkezendő években.