Törölték a Wonder Woman-játékot, bezárják a Monolith Productions-t is

Hiába várták tömegek már látatlanban is, a Warner Bros valamilyen okból kifolyólag hatalmas tisztogatást hajtott végre a háza táján a minap, aminek sajnálatos módon a Wonder Woman-játék is áldozatul esett.

A Bloomberg jelentése szerint a Shadow of Mordor és a Shadow of War fejlesztőiként is ismert Monolith Productions a projekttel együtt ment a levesbe, hiszen, ami nem tűnik túl ésszerű döntésnek.Mindez természetesen a Wonder Woman-játék törléséről is elmondható, amely 2021 óta volt már fejlesztés alatt, tehát közel lehetett a megjelenéshez, azonban a Warner Bros most úgy döntött, hogy sem a projektbe, sem a fejlesztőcsapatba nem kíván több pénzt pumpálni.