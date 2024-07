Törölték a The Sims 5-öt?

Elsőre úgy tűnhet, hogy a The Sims 5-öt törölték, - legalábbis a fejlesztői elbocsátások és egy zavaros LinkedIn-poszt miatt, - ugyanakkor a Project Rene, amelyet gyakran a The Sims 5-tel hoznak összefüggésbe, még mindig fejlesztés alatt áll.





Egy kivágott képernyőfotó alapján egy karakterrajzoló LinkedIn-oldalát tették közzé a Twitteren/X-en , aki azt állítja, hogy a The Sims 5-ön dolgozott. A hosszú lista tetején a következő olvasható: "The". Természetesen ez számos dologra utalhat: lehet, hogy csak a The Sims 5 PS5-ös portját törölték, vagy az Unreal Engine 5 használatát és a fejlesztők visszaváltottak a The Sims saját fejlesztésű motorjára.Mivel a sorozat jelenlegi címéhez rengeteg letölthető tartalom áll rendelkezésre, néhányan azt feltételezték, hogy a The Sims 5-t törölték, hogy az EA továbbra is kiadhassa a The Sims 4 tartalmi csomagjait. Sőt a tweetet megosztó Bademoglu azt állítja: több fejlesztő is beszámolt arról, hogy még áprilisban át kellett állniuk a Project Reneről a The Sims 4-re.De függetlenül attól, hogy mi történik, úgy tűnik, a Project Rene továbbra is aktív fejlesztés alatt áll, ugyanis az EA karrieroldalán még mindig vannak álláshirdetések. Egyértelmű, hogy legalább egy Sims-projekten még mindig dolgoznak - kivéve ha valaki az EA-nál elfelejtette frissíteni az álláshirdetéseket.