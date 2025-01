Törölték a Days Gone fejlesztőinek új játékát és egy God of War-címet is

A jelek szerint igencsak megfontolja manapság a PlayStation, hogy mibe invesztál pénteket, hiszen a Bloomberg információi szerint a csapat rövid időn belül két olyan videojátékot is törölt, amit nagy várakozás előzött meg.

A lap ugyanis belsős informátorokra hivatkozva úgy tudja, hogy a PlayStation töröltette a Ben Studio következő játékát, ami, de úgy tűnik, hogy az sem nyerte el a vezetés tetszését, így most ismét új utakra léphet a stúdió.A másik cím, ami állítólag törlésre került egy God of War-játék volt, ami nem a következő nagy epizód, hanem a Demons's Souls mögött is állt Bluepoint live-service alapú God of War-tétele, amiről nagyjából ennyit tudtunk korábban, illetve most azt, hogy nagyjából soha nem láthatjuk majd.