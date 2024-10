Török mesék ihlették a PC-re és Xboxra készülő The Legend of Baboot

Az Xbox Partner Preview során a fejlesztő Permanent Way Entertainment és a kiadó Midwest Games bejelentette a The Legend of Baboo című új akció-kalandjátékot, amely 2025-ben jelenik meg PC-re, Xbox One-ra, valamint Xbox Series X/S-re.

Az ősi török mesék által inspirált The Legend of Baboo ban egy nehéz küldetésre indulhatunk, hogy megmentsük a fiatal fiú családját az ősi gonosz misztikus erőitől. Az utazás során aés kötelékük erejét arra használhatjuk, hogy megmentsük a számunkra legkedvesebb embereket és helyet.A rajzfilmszerű grafika ellenére démoni ellenségekre számíthatunk, beleértve a túlvilági boss harcokra is, valamint az izgalmas helyeken ugrálhatunk, mászhatunk, hintázhatunk, sőt még lovagolhatunk is túlméretes kutyánkon.

Nézd nagyban ezt a videót!