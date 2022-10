Tonnányi újdonsággal landolt a No Man's Sky legújabb, 4.0-s frissítése

A Hello Games procedurális elemekkel operáló űrhajós kalandja, a No Mans Sky minden eddiginél tartalmasabb frissítést kapott, a dizájnbeli változtatások, finomhangolások mellett vadiúj játékmódok is elérhetőek lettek a sandbox sci-fi programban.

A Waypoint névre hallgató tartalmi frissítés abból a szempontból is különleges, hogy. Természetesen nem csak ez az egyedüli újdonság, egy tonnányi változtatást, finomhangolást és javítást eszközöltek a készítők a 4.0-s frissítésben.Bekerültek új személyre szabható játékmódok, a környezetet és a túlélés nehézségét is teljesen személyre szabhatjuk. Érkeztek további újdonságok, mint pl. az automatikus mentés és a trade rocket, ahol eladhatjuk majd a cuccainkat. A raktárat is átdolgozták, ami nemcsak pofásabb, jóval átláthatóbb és könnyebben kezelhetőbb, mint az elődje.Az új Relaxed játékmódban pedig a ránk leselkedő veszélyek is háttérbe szorulnak, csak a felfedezésre kell majd koncentrálnunk. Emellett rengeteg apró javítás is bekerült az űrhajós programba, szóval ha eddig pihenőpályán parkolt a No Mans Sky űrhajója, akkor itt az ideje az újbóli felszállásra. A 4.0-s frissítésről bővebben erre a linkre kattintva olvashattok.

