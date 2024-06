Tom Blyth is szerepet kapott a Watch Dogs mozifilmben

A Deadline beszámolója szerint egy új névvel bővült a Watch Dogs mozifilm, aki ráadásul nem is kicsi a szakmában, hiszen a lap úgy tudja, hogy Tom Blyth csatlakozott a szereplőgárdához Sophia Wilde mellé.

Tomb legutóbb a The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes című alkotásban játszotta a főszerepet, azt viszont egyelőre nem tudni még, hogy a Watch Dogs-ban pontosan kit alakít majd, nohaJelenleg ugyanis nem zárható ki, hogy valamelyik videojáték történetét veszi át egy az egyben a film, de ugyanakkora esélye van annak is, hogy a Fallout TV-sorozat mintájára csak az univerzumot veszi kölcsön az alkotás, de egy vadonatúj történetet láthatunk majd.