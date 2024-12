Többet adtak el az Elden Ringből, mint a teljes Dark Souls sorozatból

Az Elden Ring kiadója, a Bandai Namco nemrég tette közzé a játék eladási számait, amelyekből kiderül, hogy mennyire sikeres volt: a legfrissebb adatok szerint a túlszárnyalta a Dark Souls franchise teljes, az Elden Ring előtti eladási számait.

Most közölték, hogy 2024 szeptemberéig az Elden Ring ből 28,6 millió darabot adtak el - ezzelvált. Ez azt is jelenti, hogy az Elden Ring ből mostanra több fogyott, mint a Super Mario Odyssey-ből, a Grand Theft Auto: 4-ből és a San Andreasból, valamint a Pokemon Sword and Shieldből.Daniel Ahmad elemző szerint az Elden Ring megjelenése előtt a Dark Souls franchiseból (Dark Souls 1, 2, 3) 27 millió darabot adtak el a 2011-es megjelenése óta. Leegyszerűsítve: az Elden Ring két és fél év alatt a franchise 13 éves eladásait múlta felül.