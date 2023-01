Többen kérnek segítséget Minecraft-függőség miatt, mint a kábítószerek miatt

Bár az alkohol- és drogfüggőségről talán gyakrabban beszélünk, a játékfüggőség nagyon is valós dolog, világszerte nagyjából 3 milliárd játékos van, ezeket szórakozásra szánják, de a videójátékoktól függő emberek száma egyre nő.

Ha valakinek "szüksége van" a videojátékokra ahhoz, hogy boldog legyen és nyomorultul érzi magát, amikor nem játszik, akkor olyan rendellenességben szenvedhet, amely ugyanolyan valós, mint az alkoholizmus vagy a vényköteles gyógyszerektől való függőség. Függőség az, ha nem tudja abbahagyni a játékot, pedig tudja, hogy abba kellene hagynia. Tisztában vannak vele, hogy a videojáték miatt elhanyagolják a családjukat, a barátaikat, a munkájukat és a tanulmányaikat, de mégis tovább játszanak, mert a képernyő mögött érzik magukat a legjobban.

A Rehabs UK, függőségi felépülést támogató szervezet szerint ma már online többen keresnek segítséget Minecraft -függőség miatt, mint crack-kokain-függőség miatt. Sokakat meglephet, azonban az Egyesült Királyságban a játékfüggőségi segítségre irányuló keresések száma 15 százalékkal magasabb, mint a kokainé és az Egészségügyi Világszervezet szerintfüggő.Világszerte végeztek tanulmányokat, amelyek azt vizsgálták, hogy hány játékosnál jelentkeznek a videojáték-függőség tünetei, az elmúlt években Japánban, Norvégiában és Dél-Koreában is végeztek vizsgálatokat - ezek mind hasonló eredményeket mutattak.A Rehabs UK alapítója és igazgatója, Lester Morse a következőket mondta:Az Epic Games, - a Fortnite mögött álló cég - ellen három szülő indított pert, akik szerint gyermekeik a battle royale játék rabjai. Azt állítják, hogy gyermekeik kihagynák az alvást, az étkezést és a zuhanyzást, mert annyira rákattantak a játékra. Bár a Fortnite lehet, hogy egy per közepén van, a Rehabs UK azt jósolja, hogy nem ez lesz az utolsó. Valójában a Fortnite nem az első számú a függőséget okozó játékok között, a Minecraft és a World of Warcraft megelőzi.