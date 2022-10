Több új The Witcher-játék mellett a Cyberpunk 2077 folytatása is készül

Nem igazán titkolózik a jövőt illetően a CD Projekt RED csapata, akik gyakorlatilag mindenről lerántották a leplet, ami az elkövetkezendő 5-10 évben várható tőlük videojátékos fronton.

A csapat saját befektetői eseményén beszélt arról, hogy milyen terveik vannak az elkövetkezendő időszakra, így példának okáért már most mérget vehetünk arra, hogy, míg az új The Witcher-saga első epizódja Polaris munkacímmel van aktív fejlesztési fázisban - ez azonban még nem minden.A CD Projekt RED ugyanis megerősítette, hogy valóban egy trilógia van készülőben a legendás franchise alapján, így egy komplett trilógia alkot majd egy nagy egész történetfolyamot, amit ráadásul hat éven belül szeretnének kompletten kiadni, tehát mozgalmas időszak elébe nézünk.Érdekesség, hogy ezzel párhuzamosana CD Projekt RED falai között, de hallottunk egy Sirius nevű projektről is, ami szintén Sapkowski világába kalauzol minket, azonban minden eddiginél másabb élmény társaságában.Érdekesség, hogy a csapat szerint valamennyi jövőben érkező játékuk tartalmaz majd valamiféle többjátékos élményt, valamint szeretnének belecsapni valami teljes újdonságba is, lévén