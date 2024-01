Több PS4-játék fogyott Európában, mint Xbox Series X/S

2023-ban 182 millió PC- és konzoljátékot adtak el Európában, ami 1,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - derül ki a Games Sales Data adataiból, amelyek a legtöbb fő kiadó adatait bemutatja.

Szokás szerint az EA 2024-es focis játéka vezette az eladásokat, második helyre a Hogwarts Legacy ért oda, a harmadik pedig a FIFA 2023 lett. Az új Call of Duty nem fért bele az első háromba, a GTA V pedig még mindig jól fogy. Összességében a tavaly eladott játékok 34 százaléka 2023-ban megjelent cím volt.A platformok között a, megelőzve, sorrendben a PS5-öt, a Switchet, a PS4-et és az Xbox S és X sorozatot. Kontinensünkön 7,4 millió konzolt adtak el, ami közel 42 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest, ezt főleg a PS5 nyomta meg: az eladásai 177 százalékkal nőttek.A digitális és fizikai játékeladások Európában 2023-ban:EA Sports FC 24 (EA)Hogwarts Legacy (Warner Bros)FIFA 23 (EA)Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)Grand Theft Auto 5 (Rockstar)Diablo 4 (Activision Blizzard)The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, csak digitális)Red Dead Redemption 2 (Rockstar)Super Mario Bros Wonder (Nintendo, csak digitális)Spider-Man 2 (Sony)