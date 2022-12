Több mint 95 millió eladásnál jár a Tomb Raider-sorozat

A Lara Croft ikonikus kalandjait bemutató franchise közel 100 millió játékeladáshoz vezetett világszerte, ez az első, az 1996-os játéktól kezdődően értendő, érdekesség, hogy a teljes eladások felét az új trilógia adja.

Az Amazon Games decemberben bejelentette , hogy új Tomb Raider játékot ad ki a Crystal Dynamicsal közösen, ekkor tették közzé az számadatokat is. Ezek szerint a franchisebólaz első cím 1996-os megjelenése óta, ez hétmillió példánnyal több, mint amennyit az Embracer Group jelentett, miután 300 millió euróért megvásárolta a Crystal Dynamics és az Eidos Montreal céget a Square Enixtől.A Tomb Raider franchisenak összesen 12 fő játéka és több spinoff kiadása van, érdemes megjegyezni, hogy a reboot trilógia (Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider és Shadow of the Tomb Raider) a teljes eladások közel felét adja. Ugyanakkor a Mario továbbra is a legkelendőbb játék, több mint 776 millió eladott darabbal világszerte, ezt követi a Tetris (495 millió), a Pokemon (440 millió), a Call of Duty (425 millió) és a GTA (325 millió).