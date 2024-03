Több mint 40 hibát javít a Star Wars: Battlefront Classic Collection frissítése

Megkapta első javítását a Star Wars: Battlefront Classic Collection , - alig néhány nappal a szörnyű indulást követően, - most rengeteg változást eszközöltek mindkét játékhoz, de egyelőre csak PC-n elérhető a patch.

A gyűjtemény rengeteg negatív kritikát kapott a megjelenésének éjszakáján, ennek fő oka, hogy az eredeti játékokban nem tapasztalt hibák jöttek elő. Az Aspyr most kiadta az első javítást, ez többek közöttkülönböző helyzetekben, a Hero Assaultban két új hős, Kit Fisto és Asajj Ventress is kapott néhány változtatást.Az első frissítés megjelenésével párhuzamosan az Aspyr közölte, hogy folytatja a szervereket beállításait is az online multiplayer élmény javítása érdekében, valamint tervezi a második javítást, igaz időkeretet nem adtak meg hozzá. Eközben a modderek maguk is dolgoznak a Star Wars: Battlefront Classic Collection javításán.