Több mint 200 bunyós lesz a WWE 2K24-ben

A héten a 2K bemutatta a több mint 200 játszható karakterből álló névsort, amely jelenlegi WWE szupersztárokat és legendákat is tartalmaz, valamint feltörekvő NXT-pankrátorokat, akik debütálhatnak.

, köztük Cody Rhodes-szal, Rhea Ripley-vel, Bianca Belairrel, Roman Reignsszel, Seth Rollins-szal, Bayley-vel, Asukával és sok más sztárral mászhatunk be a ringbe. De lesznek olyan legendák is, mint Dude Love, Dusty Rhodes, George "The Animal" Steele, Ken Shamrock "Ravishing" Rick Rude és "Superstar" Billy Grahamm.Választhatjuk azokat is, akik WWE 2K debütálásuk ezzel az új címmel történik meg, így megindulhatunk a bajnoki cím megszerzésére "Big" Bronson Reeddel, Channing "Stacks" Lorenzoval, Fallon Henley-vel, Maxxine Duprival, Thea Haillal. Néhány pankrátor normál játékmenettel oldható fel, de páran a játék előrendelésével lesznek elérhetőek.