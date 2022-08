A PSVR2 headset többek között 4K felbontást kínál HDR-rel, kibővített látómezővel és foveated rendereléssel, a vállalat azonban még nem közölt megjelenési dátumot, még akkor sem, ha olyan személyiségek, mint a DSCC vezérigazgatója, Ross Young 2023-as megjelenést jósolnak.

Ennek ellenére nagy tervek vannak a bevezetési sorozattal kapcsolatban. Jim Ryan, a SIE elnök-vezérigazgatója a Sony Corporation 2022-es üzleti szegmens tájékoztatóján elárulta , hogy a PlayStation VR2 megjelenésekor több mint 20 jelentős első- és harmadik féltől származó cím van megerősítve a PlayStation VR2-re.A Call of the Mountain, amelyet a Guerrilla Games és a Firesprite Games fejleszt, a dián látható, úgyhogy az továbbra is készül.