Több mint 19 millió PS5-öt adott el tavaly a Sony

A Sony ma bejelentette a 2022-es pénzügyi év negyedik negyedévére vonatkozó pénzügyi eredményeit, amelyek a január elsejei és március harmincegyedike közötti időszakra vonatkoznak és friss adatokat közöltek a PS5-eladásokról.

Elárulták, hogy a negyedév során 6,3 millió PS5-öt szállítottak le, így az összdarabszám 38,4 millióra emelkedett. Ezzel ez a, amelyet csak az előző negyedév előzött meg, amelybe az ünnepi szezon is beletartozott. Ez azt is jelenti, hogy a teljes pénzügyi év során 19,1 millió darabot adtak el.A játékeladások 68 millióra csökkentek az egy évvel ezelőtti 70,5 millióról és az év egészében a Sony 3,9 billió jen (9 billió 791 milliárd 647 millió forint) árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 2,7 billió jennel (6 billió 719 milliárd 95 millió forint). Kiderült az is, hogy a PlayStation Plus előfizetők száma március 31-én 47,4 millió volt (egy évvel ezelőtthöz képest változatlan), míg a PlayStation Networknek 108 millió havi aktív felhasználója volt.