Több mint 15 év után elkezdődhet a Shadow of the Colossus mozi forgatása

2009-ben a Sony bejelentette a Shadow of the Colossus filmet, amely a Team ICO azonos című játékán alapul , néhány rendezőváltással később, majd Andrés Muschietti (Az, Flash - A Villám) 2014-es bejelentése óta nem derült ki semmi, egészen mostanáig.

Most az argentin rendező jó hírekről számolt be az adaptáció kapcsán a hazájában működő Radio TU rádiónak. Elmondása szerint a film 10 éve fejlesztés alatt áll és most, hangsúlyozva, hogy semmiképpen sem egy félbehagyott projektről van szó.Sajnos a film teljes körű gyártása még nem kezdődött el, a finanszírozás jelenti Muschietti számára a legnagyobb akadályt. Arra utalt, hogy egy 200 millió dolláros költségvetés elég lenne, ennyibe került például a Deadpool & Rozsomák (2024), egy másik PlayStation-adaptáció, az Uncharted pedig 120 millió dollárba.