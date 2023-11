Több millió PC-s játékostól elköszön jövőre a GTA Online

Miközben még mindig nincs igazi támpont arra vonatkozóan, hogy mikor jelenik meg a GTA VI, a Rockstar már leállította a GTA Online támogatását Xbox 360-on és PlayStation 3-on, most pedig a Windows 7 és 8 következik.

Elképesztőnek tűnik, hogy bárki is használja még mindig a Windows 7-et, amely először 2009-ben jelent meg, de a becslések szerintmajd játszani a GTA Online nal. A két rendszer támogatása 2024. január 30-án ér véget, de ez nem igazán a Rockstar ötlete, valójában a Microsoft szünteti meg a támogatást.Ma még mindig több mint 100 millióan használják a Windows 7-et, nem is beszélve a Windows 8-ról, és bár valószínűleg csak egy kis százalékuk játszik rendszeresen a GTA Online nal, ez mégis fontos mérföldkő a játék életében. A következő az lehet, hogy megszüntetik az Xbox One és a PlayStation 4 támogatását, de ez még messzinek tűnik.