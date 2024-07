Több klasszikus PlayStation-játékát is feltette a Steamre a Nippon Ichi Software

A Nippon Ichi Software számára nagyon fontos a hagyományápolás, ennek megfelelően úgy határoztak, hogy elérhetővé teszik a PC-s tábor számára több klasszikus PlayStation-korszakos videojátékukat a Steamen keresztül.

Összesen négy olyan alkotást választottak ki, amelyek többségére még a keményvonalas konzolos játékosok sem emlékeznek, így olyan címek kerültek fel a Steamre, mintMind a négy cím kizárólag japán nyelven játszható, erre érdemes odafigyelni a vásárlás előtt, de ha igazi klasszikusokra csapnál le, 11 euró per darabáron most lehetőséged van kipróbálni négy elfeledett alkotást is.