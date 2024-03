Több klasszikus EA-játék is felkerült a Steamre

Amikor az EA elhatározta, hogy saját digitális disztribúciót indít és azt a lehető legmagasabb szintre emeli, nagyon sok játékot meghagyott az EA Origin exkluzivitásában, amelyek a mai napig sem érkeztek meg a Steamre.

Ez mai szemmel óriási anyagi kiesést okozott a kiadónak, sőt alapvetően befolyásolták néhány játék sikerét, így a kiadó most több alkotásának is igazságot szolgáltatott, de mégA listán olyan neveket találunk, mint a The Saboteur, a Populus, a Populous: The Beginning, a Populus II: Trials of the Olympian Gods, a Dungeon Keeper 2, valamint a Command & Conquer and The Covert Operations. Ha bármelyiknél megdobbant a szíved, irány a Steam!