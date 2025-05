Több játék is fejlesztés alatt áll a Naughty Dognál

A Naughty Dog ezekben a percekben is kőkeményen dolgozik az Intergalactic: The Heretic Prophet című videojátékon, ami még évekre lehet a megjelenéstől, azonban most kiderült, hogy nem ez az egyetlen projekt a stúdiónál.

Minderről pedig maga Neil Druckmann, a Naughty Dog első embere beszélt a Press X to Continue podcast keretein belül, aki elmondta, hogy a csapatnál, azonban a rendezési feladatokból kimarad, azt másra bízta.Bár nem nevezte meg, alighanem a munkát ismét Shaun Escaygra bízta, aki annak idején az Uncharted: The Lost Legacy-val tudott csodát tenni, emiatt egyre magabiztosabbnak tűnnek azok a pletykák, amelyek egy új Uncharted-játékról szólnak, amelyben nem Nathan Drake, hanem a legendás kincsvadász lánya, Cassie Drake lesz a főszereplő.