Nem hagyja magára a megjelenést követően a The Callisto Protocol -t a Striking Distance Studios, Mark James, a csapat egyik első embere ugyanis egy interjúban nemrégiben bejelentette, hogy több extra DLC-vel is készülnek a háttérben.

Mark arról beszélt, hogy a The Callisto Protocol világa teljesen bővíthető, ezáltal a legkülönfélébb történeteket tudják majd elmesélni benne, ezek pedig később extra DLC csomagokban meg is valósulnak majd, ígyKonkrétumokról egyelőre nem esett szó a The Callisto Protocol későbbi bővítése kapcsán, ellenben ahogy közeledünk a december 2-ra tervezett premier felé, minden bizonnyal annál több részlet bukkan majd fel.