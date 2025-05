Több befejezése is lehet a GTA 6-nak

Nem kizárt, hogy Jason és Lucia történetének többféle végkimenetele lehet majd a GTA 6-ban - mutatott rá a Comic Book magazin spekulációja, akik úgy tudják, hogy a játék a sztori alakításában is minden eddiginél nagyobb szabadságot ad a kezünkbe.

Mindezt úgy kell elképzelni, mint a Life is Strange vagy az A Way Out esetében, vagyis a főküldetések során kapunk választási lehetőségeket, és, így előfordulhat, hogy egyikük meghal vagy mindketten életben maradnak.Ez máris háromféle befejezést jelentene a gyakorlatban, de hangsúlyoznánk, hogy a hír egyelőre még nem hivatalos, azonban biztosan sokak számára okozna örömet ezzel a Rockstar, hiszen így többször is érdemes lenen újrajátszani a történetet.