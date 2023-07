Tizenöt éve csak a Call of Duty: World at Warral játszik egy 65 éves gamer

Idén novemberben lesz 15 éve, hogy megjelent a Call of Duty: World at War és úgy tűnik, hogy egy elkötelezett játékos soha nem hagyta abba, a 65 éves rajongó fia a Redditen mutatta be édesapja statisztikáit.





A World at War visszatért a sorozat eredeti helyszínéhez, a második világháborúhoz, a megjelenésekor pozitívan fogadták. A Jagrbomb nevű Reddit felhasználó nemrégiben megosztotta , hogy 65 évesjátszott rendszeresen.Megmutatta a statisztikáit is, ezekből kiderül, hogy a félmillió öléshez 300 ezer halál társul és 20 ezer fejlövést adott le. A World at War iránti, ilyen szenvedélyes érdeklődés viszonylag ritka, a Black Ops és az eredeti Modern Warfare sokkal nagyobb figyelmet kaptak. Ugyanakkor a World at War funkciót, pályáit átörökítették a későbbi címekbe és ez tartalmazta először a Zombies módot.