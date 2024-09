Tizenöt év után megszűnik a Smalland: Survive the Wild kiadója

A Merge Games brit kiadó bejelentette a bezárását, pedig a csapat nemrég adta ki az izlandi és szláv folklór által inspirált indie játékot, a Selflosst, valamint a Smalland: Survive the Wildot, de a Dead Cells és Darkest Dungeon konzolos kiadásaiért is ők feleltek.

Szeptember elején a Merge Games bejelentette, hogy bezárja egyetlen, az angol Chelford nevű községben található irodáját, most, néhány héttel később pedig a teljes leállásról számoltak be. A stúdió, amely 22 fős csapattal indult, azt állította, hogy sikerült több száz indie címet az áruházakba juttatnia.Hozzájuk tartozik a Bramble: The Mountain King, a Smalland: Survive the Wilds, a SunnySide, illetve olyan címek dobozos verzióinak kiadásáért is felelős volt, mint a Darkest Dungeon és a Dead Cells konzolokon. Avégzi, például a Spirit of the North 2 is ilyen.