Tíz karakter érkezését is megerősíti a legújabb Dragon Ball: Sparking! Zero trailer

A Bandai Namco és a Spike Chunsoft egy friss kedvcsinálót adott ki a legújabb Dragon Ball-játékhoz, aminek részeként mintegy tíz karakter érkezését erősítették meg az egyébként igencsak látványos pillanatok prezentálása mellett.

A Master and Apprentice című trailer így alátámasztja, hogy a Dragon Ball: Sparking! Zero keretein belül biztosan megjelenik majd Gohan gyerek, felnőtt, jövőbeni és jövőbeni Super Saiyan formája, ezen felül Trunks kardos és Super Saiyan változata, de csatározhatunk még Videl, Beerus, Whis és Master Roshi oldalán is.Ha megtetszett volna,, de még az idei évben reménykedünk érkezésében PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt. Addig is egy friss trailer:

