Tíz Ferrarit mutattak be a Test Drive Unlimited: Solar Crown-hoz

Az egyik legkomolyabb új versenyjáték idén a Test Drive Unlimited: Solar Crown lesz, amelynek a megjelenése egyre közelebb van és most egy friss trailerrel jelentkezett, amely megerősített több új verdát is.





A cím élete eddig nem volt túl könnyű, többszöri csúszást követően idén szeptemberre tűzték ki a megjelenését és egyelőre úgy tűnik, hogy ezt tudják is tartani. A Nacon számos trailerrel igyekezett információmorzsákat közölni és most a Ferrari-rajongóknak bizonyára kedveztek, ugyanis egyA videó tíz új autót erősített meg, mindegyik Ferrari: 250 GTO, 308 GTS,488 Pista, 812 Superfast, Dino 246 GTS, Enzo, F40, FXX-K Evo, Portofino, Scuderia Spider 16M. Elindultak a fizikai gyűjtői kiadás előrendelései is, ebből világszerte mindössze 2000 példány kerül a boltokba platformonként (PC, PS5, Series X) és nagyjából 78 ezer forintba kerül.

