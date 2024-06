The Sky Breaker címmel sztori DLC-t kap júliusban az Avatar: Frontiers of Pandora

A Ubisoft és a Massive Entertainment bejelentették, hogy a jelenlegi tervek szerint július 16-án egy nagyobbacska sztori DLC-vel gazdagodhat az Avatar: Frontiers of Pandora , amely ismét lehetővé teszi, hogy visszatérjünk a különleges univerzumba.

A The Sky Breaker a játék első történetközpontú DLC csomagja lesz, amelyben rejtélyes árnyék jelenik meg az égen, és a Na'vi klánok fenyegetve érzik magukat, miközben nagy fesztiváljukon ünnepelnek, a nyugati határ védelme érdekében pedig ismét szembe kell szállnunk az RDA-val, hogy megmenthessük népünket, illetve szövetségeseinket.A The Sky Breaker gyakorlatilag pontosan onnan folytatja a történetet, ahol az Avatar: Frontiers of Pandora befejezte, a csomag pedigPC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

