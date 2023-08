Tervben van a klasszikus The Darkness remasterelése

A 16 évvel ezelőtt megjelent horror FPS, a The Darkness újjáéledhet - ha hihetünk a NightDive Studios vezérigazgatójának tweetjének, lehet belőle remaster, igaz egyelőre a fejlesztő nem tett hivatalos bejelentést róla.

ITS ON THE LIST https://t.co/mZiEKFru7q ? Stephen Kick (@pripyatbeast) August 27, 2023

A NightDive Studios főleg arról ismert, hogy letűnt játékokat újít fel, szombat este Stephen Kick egy utalást tett egy újabb projektre. A vezérigazgató válaszolt egy játékos Twitter-bejegyzésére, aki a The Darkness-szel akart játszani anélkül, hogy bekapcsolná a PlayStation 3-at és reménykedett abban, hogy valaki remastereli a játékot és átülteti PC-re." - áll Kick válaszában, maga a stúdió azonban nem tett hivatalos bejelentést, oldalukon a Turok 3: Shadow of Oblivion és a Star Wars: Dark Forces remasterelése olvasható. A The Darkness 2007-ben jelent meg, a megszokott lövöldözés mellett sötét erőket is bevethettünk az ellenségek ellen, egyetlen folytatása 2012-ben jött.Mindkét játék jó fogadtatásban részesült, azonban figyelembe vége a már említett másik két remastert, valószínű, hogy még jó ideig eltarthat, mire a klasszikus FPS modernizált változatát láthatjuk. Így hivatalos megerősítés nincs és persze a tervezett megjelenésről sem lehet tudni semmit.