Ha minden jól alakul, a Netflix végre tényleg elkészíti a régóta várt mozifilmet a Gears of War alapján, ami valójában egy régi sztori, így apránként jelentkeznek be azok a színészek, akik korábban már felmerültek egy esetleges szerepre.

Most például Terry Crews szólalt meg a világhálón, aki egy rajongó kérdésére válaszolva elmondta, hogy bár nem rajta múlik, deA színész szerint biztosan egy elképesztő film készül a Gears of War alapján, hiszen maga a játék is egyenesen kiváló volt. Meglátjuk, hogy az alkotóknak milyen terveik vannak a szereposztással!