Az SNK egy újabb előzetessel szolgált a Fatal Fury: City of the Wolves -hoz, amelynek főszereplője Terry Bogard lett, lévén az ő karakterével ismerkedhetünk meg egy kicsit alaposabban is a nyúlfarknyi felvételen.

Terry hangját egyébiránt angolul Michael Schneider adja majd, míg a japán változatban Takashi Kondo, South Town legendás éhes farkasa tehát megfelelő hátteret kap ahhoz, hogy ne csak bunyós képességei miatt szerethessük meg, hanem alapvető karaktere, illetve személyisége miatt is. Fatal Fury: City of the Wolves a tervek szerintPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, addig pedig vélhetően még sok-sok ilyen mozgóképet kapunk róla.

