Tényleg újra megjelent a Big Rigs: Over the Road Racing, minden idők legpocsékabb játéka

A Big Rigs varázsa abban rejlik, hogy elfelejthetjük a mechanikát, a vizuális dizájnt, vagy amit a videójátékokról tudunk, azok itt ugyanis nem működnek. Itt nem csak bugokról, vagy összeomlásokról van szó, hanem, hogyKorábban öt versenypálya volt, de ha a negyediket választottuk, a játék mindig lefagyott; a címadó ellenfelünk nem indult el a startnál; nem voltak ütközések, így minden 3D tárgyon áthajthattunk; az emelkedőkön nem volt gravitáció; a borítóval ellentétben nem voltak benne rendőrök.Nem próbáltuk ki, hogy ezeket kijavították-e az újrakiadás alkalmából, mindenesetre most 20 százalék kedvezménnyel, 1.900 forintért érhető el a Steam en.

Az eredetileg 2003-ban megjelent Big Rigs: Over the Road Racing nem volt korszakalkotó játék, leginkább arról volt ismert, hogy borzalmas és egy igazi szemét, most azonban kiderült, hogy nem tréfa volt és újra kiadták.