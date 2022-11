Teljesen pacifista módon, ölés nélkül is végigjátszható lesz a Splinter Cell Remake

A Splinter Cell feldolgozása, a Splinter Cell Remake számos új játékmechanikai elemmel, vadiúj eszköztárral gazdagodik majd, többek között ölés nélkül is végig tudjuk majd játszani a lopakodós széria legelső részének felújított változatát.

Huszadik születésnapját ünnepelte nemrégiben Sam Fisher, a kerek évforduló alkalmából az első rész ingyenesen elérhető , emellett a fejlesztők a készülő Splinter Cell Remake -ről is elhintettek új infókat. A felújított epizód nagyban épít majd az elmúlt évek lopakodós címeinek és az széria későbbi részeinek az újításaira,Az eredeti játékban legalább háromszor kellett meghúznunk a ravaszt, a Splinter Cell Remake viszont békés megoldásokat is kínál majd nekünk. A fejlesztők szerint számos új eszközt és mechanikát is használhatunk majd, Sam megújult eszköztárának köszönhetően a legrázósabb helyzetek is megoldhatóak lesznek sunnyogva. Bízunk benne, hogy jár majd trófea a békés végigjátszásért cserébe, hiszen akkor biztos, hogy kétszer is nekiugrunk majd a játéknak.

