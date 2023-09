Teljesen ingyen szerezhető be a GOG-ról a The Night of the Rabbit

A GOG a tizenötödik évfordulóját ünnepli, az áruház ingyenes ajándékokkal kedveskedik a játékosoknak, ezúttal a The Night of the Rabbitet vehetjük kézbe ingyen szeptember 25-ig, magyar idő szerint 15 óráig.

A The Night of the Rabbit egy, amelyet a Daedalic Entertainment fejlesztett és adott ki 2013-ban. A grafikáját, a soundtrackjét és a szinkronhangját dicsérték annak idején, azonban a rejtvények homályos megoldása volt, akiknek nem tetszett. A történetben Jerry-t követjük, aki egy fehér nyúl nyomába ered Mousewood varázslatos birodalmába és különböző kalandokba csöppen.A játék lebilincselő történettel rendelkezik, emellett rejtvényeket és minijátékokat is kínál, amelyek mélységet és újrajátszási lehetőséget is adnak hozzá. Ebben a világban az állatok beszélnek és a cím egyedi művészeti stílusának és a részletekre való odafigyelésnek köszönhetően egy varázslatos világban merülhetünk el - a GOG oldaláról most ingyenesen.