Teljesen 3D-s grafikával érkezik a Double Dragon-sorozat új játéka

A Double Dragon-franchise meghatározta a scroll akciójátékok műfaját, amikor 1987-ben megjelent a játéktermekben, most pedig bejelentették, hogy a franchise Double Dragon Revive címmel tér vissza alaposan felújítva.

Egy évvel a Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons debütálása után a kiadó Arc System Works és a fejlesztő Yuke's bejelentette a Double Dragon Revive -ot, amely aPC-re, PS5-re, PS4-re, Xbox Onera és Xbox Series X|S-re. A közelgő cím modern köntöst kap, teljesen 3D-s karaktermodellekkel és környezetekkel.A franchise jellegzetes 2D-s oldalnézetes elemei visszatértek a bejelentő trailerben, a főszereplők Billy és Jimmy Lee, valamint Roper és Adobo mellett. Az egyjátékos és a kétjátékos kooperatív mód is elérhető lesz, a karakterek fel tudják venni a szétszórt fegyvereket és a környezetet kihasználva trükköket is bevethetnek.További érdekes funkciók közé tartozik a frissített irányítás, a nehézségi beállítások és valószínűleg egy online mód a játékon belüli csevegéssel. Az eredeti megjelenés óta számos folytatást, spin-offot és crossover kiadást láthattunk és 2015-ben az Arc megszerezte a sorozat jogait.

