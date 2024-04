Teljes gőzzel készül az első két Max Payne remake a Remedy-nél

Bár hosszú ideje vártunk rá, a jelek szerint még egy kicsit érdemes lesz türelmesnek maradnunk, ha az első két May Payne-játék feldolgozásával szeretnénk játszani, hiszen a Remedy állítólag még csak most kapcsolt rá igazán a munkára.

A csapat legutóbbi pénzügyi adataihoz kapcsolódó befektetői dokumentumból ugyanis kiderült, hogy a May Payne első és második részének feldolgozása hamarosan teljes gyártásba lép, azaz kilép az eddigi pre-produkciós fázisból, és 2024 második üzleti negyedéve előtt, azaz legkésőbb 2024 júniusának végére teljesen kitölti a Remedy erőforrásait.Tekintettel arra, hogy a Max Payne 1 & 2 Remake még csak most lép ebbe a fázisba, szinte mérget vehetünk arra, hogy a játékok még nagyon messze vannak a megjelenéstől, de legalább készülnek, ami már önmagában nagyszerű hír. Megjelenés, végleges cím és platformok viszont továbbra is kérdésesek!