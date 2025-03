Teaser traileren a Hopetown, a Disco Elysium szellemi utódja

A pszichogeográfiai RPG Hopetown Kickstarter-kampánya néhány nap múlva indul, jelentette be a fejlesztő Longdue, ezzel együtt egy új teaser trailer is érkezett, valamint további Disco Elysium-veteránokat mutattak be a projekthez.

Közölték, hogy a Disco Elysium narrátora, Lenval Brown szorosan részt vesz a projektben és a készülő játék egyik kulcsszereplőjének hangját adja majd. Martin Luiga, a Disco Elysiumot fejlesztő ZA/UM alapító tagja, valamint a Disco Elysium univerzum első sztorijának és a játék hét karakterének írója is megérkezett a Longduehoz, hogy a Hopetown on dolgozzon.Brown-hoz és Luigához csatlakozott Piotr Sobolewski, aki egy 15 fős csapatot vezetett, akik a Disco Elysiumon dolgoztak annak idején. A Longdue korábbi bejelentése szerint , hősünk pedig egy újságíró lesz, most pedig közölték, hogy március 17-én indul a Kickstarter-kampány.

