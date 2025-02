Tavasszal PS5-re is megjelenik az Age of Empires II: Definitive Edition és az Age of Mythology: Retold

Az Xbox Game Studios bejelentette, hogy a Forgotten Empires fejlesztői még tavasszal PS5-re is kiadják a korábban kizárólag PC-ről és Xbox-konzolokról ismert Age of Empires II: Definitive Edition-t, így újabb "exkluzívnál" törik meg a jég.

Az Age of Empires II: Definitive Edition ugyanis első körben még 2019-ben jelent meg PC-re, majd 2023-ban Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re, idén pedig a soron következő kiegészítő társaságában a PS5-ös rajongóknak is lehetőségük nyílik átélni ezt a legendás élményt.Ha mindez nem lenne elég jó hír,, ez a játék március 4-én már elérhetővé válik PS5-re, méghozzá az Immortal Pillars címre keresztelt letölthető tartalommal együtt. Utóbbihoz még egy friss kedvcsinálót is tudunk mutatni nektek:

