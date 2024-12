Tavasszal debütál a The First Berserker: Khazan

Hamarosan kézbe vehetjük a The First Berserker: Khazan t, ugyanis a demó és a teljes játék is 2025 elején fog megjelenni, a hírt a The Game Awardson jelentették be, ahol a lenti új trailer is bemutatkozott.

