Tavasszal Akuma bővíti a Street Fighter 6 bunyósainak listáját

A Capcom bejelentette, hogy még tavasszal újabb harcos érkezik a Street Fighter 6 -ba, így a soron következő letölthető karakter Akuma lesz majd, akit egy látványos kedvcsinálóval mutattak be a készítők a rajongók számára.

A démoni Akuma a Deluxe Edition, az Ultimate Edition és a Year 1 Character Pass tulajdonosainak is elérhető lesz, és bár pontos dátumot egyelőre nem jelentett be a Capcom a megjelenés kapcsán, az viszont biztos, hogy az új harcos mindhárom játékmódban, a Fighting Groundban, a World Tourban és a Battle Hubban is játszható lesz.Sajnos konkrétumok egyelőre még nem láttak napvilágot, ellenben, aminek részeként lehetőségünk nyílik megtekinteni egy kicsit mozgás közben a kérdéses bunyóst.

Nézd nagyban ezt a videót!