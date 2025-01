Tavaly több indie cím kapott 90+ pontszámot a Metacriticen, mint eddig bármikor

Ha a 2024-es év jónak tűnt az indie játékok számára, az azért van, mert tényleg az volt, sőt, a Metacritic szerint ez a legjobb: több indie játék kapott 90+ értékeket a kritikákat összesítő oldalon, mint bármelyik másik évben.

, amivel elnyerték a "Metacritic Must Play" jelvényt, amire korábban még soha nem volt példa. A Balatro egy ördögi roguelike-akciót hozott el, az Animal Well pedig egy mély és titokzatos metroidvania élményt nyújt.A Thank Goodness You're Here és az UFO 50 mellett végül októberben megjelent a Slay The Princess végleges kiadása - ez az öt kapott 90+ értékelést tavaly. Sőt, a Lorelei and the Laser Eyes és a Neva is jelölést kapott a The Game Awardson a "Legjobb indie játék" kategóriában, a Manor Lords, a The Plucky Squire és a Pacific Drive pedig a "Legjobb debütáló indie játék" kategóriában.Összehasonlításképp: 2023-ban a Baldur's Gate 3 (ami technikailag egy indie játék), az Against The Storm, a Slay The Princess és a Videoverse mind 90+ pontot ért el. 2018-ban, amelyet széles körben az indie játékok legjobb évének tartanak, szintén négyen szereztek 90+-os értéket: a Hades, a Celeste, a Hollow Knight és az Into the Breach.