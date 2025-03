Tavaly is jobban pörögtek a több éves játékok, mint az újak

A héten a Games Developer Conference-en tartott előadásában a Newzoo megosztotta a játékiparról szóló harmadik éves jelentését, amely a fogyasztói szokásokra, például a játékidőre vonatkozó adatokat tartalmazza 2024-ről.

A jelentés megállapítja, hogy a játékosok többsége tavaly is régebbi játékokkal töltötte idejét, és a teljes játékidő jóval kisebb hányadát 2024-ben megjelent címekkel. Tavaly a, vagy annál idősebb játékok tették ki: Counter Strike 2 és GO (7,1%), League of Legends (6,4%), Roblox (6,2%), DOTA 2 (5,8%), Fortnite (5,4%).További 25%-át 2-5 éves játékokkal töltötték a felhasználók és csak a fennmaradó 8%-ot fordították 2024-es megjelenésekkel. A különbség a konzolokon kevésbé volt éles, de még így is megmaradt: a 6 évesnél idősebb játékokra fordított játékidő 44%-a volt PlayStationön és 49%-a Xboxon.Mindkét konzolnál a teljes játékidő 15%-át 2024-es megjelenésekkel töltötték és az is kiderült, hogy tavaly átlagosan 10 játékkal játszanak fejenként a Steamen, hasonlóan 10-zel PlayStationön és 9-cel az Xboxon.