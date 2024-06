Tatsuya Izumi kilép a Nippon Ichi Software-től, hogy szabadúszóvá váljon

Egy igazi veterántól kell könnyes búcsút vennie a Nippon Ichi Software-nek, lévén megannyi nagyszerű videojáték alkotójaként úgy döntött, hogy lelép a brigádtól Tatsuya Izumi azért, hogy szabadúszóvá váljon.

Izumi saját Twitter-fiókján keresztül jelentette be a nagy hírt, ahol rögtön el is árulta, hogy egy vadonatúj céget alapít 26Works név alatt, egyelőre azonban még semmiféle más részletet nem osztott meg velünk arról, hogyAkinek esetleg nem lenne túl ismerős Izumi neve, az alkotó olyan művek mögött állt rendezőként, mint a komplett Prinny-sorozat, a The Witch and the Hundred Knight, a Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk vagy a Labyrinth of Galleria: The Moon Society.