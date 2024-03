Tartalomkészítők próbálták ki az Alone in the Dark-élményt egy kísértetházban

Gondoltál már arra, milyen lehet egy régi, elátkozott helyen ragadni? A THQ Nordic meghívta a világ legismertebb tartalomkészítőit, hogy az Alone in the Dark című horrorjátékon alapuló élményben vegyenek részt.

A Haunted House élmény tele van utalásokkal az eredeti és a készülő játékra, a helyszínt a D'Oyly Carte magánszigeten található kúria biztosította, ezt egy kísértetházzá alakították át. Egy rejtélyes rejtvénydoboz megfejtése után a résztvevők egy meghívóhoz jutottak a házba, majd megérkezésük után magukra hagyták őket.során szembesültek az Alone in the Dark rémségeivel, miközben minden lépésüket egy kamerahálózat és testkamerás felvételek rögzítették. A végeredményt az alábbi videóban lehet megnézni, a játékra pedig már csak 5 napot kell várnunk.

Nézd nagyban ezt a videót!