Heroes of Might and Magic III: The Board Game címmel az Archon Studio bejelentette, hogy társasjátékot készítenek az egyik legendás PC-s körökre osztott stratégia, a köznyelvben csak Heroes 3-ként ismert alkotás alapján.

A lengyel csapat rögtön egy kedvcsinálót is kiadott a készülő műről, ami alapján igencsak kitettek magukért a játék elkészítése során, hiszen minden tekintetben egy olyan alkotás készülődik, ami képes lesz magabiztosan kiszolgálni majd a rajongókat.Ha nem hinnéd el, csak nézz bele az alábbi videóba, és rögtön magával ragad majd a nosztalgia. Ha neked is tetszik, a projekt Kickstarter kampánya a jövő héten indul, ha az is sikerrel záródik, akkor jöhet a megjelenés.

