Talán felgyorsul a Crysis 4 fejlesztése

Már egy ideje nem hallottunk a Crysis 4 -ről, eredetileg 2022 januárjában jelentették be, hogy a fejlesztő Crytek az FPS-játék folytatásának gyártását szeretné megerősíteni és több vezető pozícióba keres új munkatársakat.

Most 22 új pozíciót hirdettek meg, akik közvetlenül a Crysis 4 -en fognak dolgozni, ezek között van vezető játéktervező, vezető technikai tervező, vezető MI programozó és egy új vezető producer is. A különböző magas szintű pozíciók meghirdetése azt sugallja, hogy a címvan. Rajtuk kívül például világítás- és környezettervező művészektől kezdve a játékmenet- és fizikaprogramozókig is keresnek munkaerőt.Egy toborzóvideót is közzétettek: "Jön a Crysis. Gyere és segíts nekünk a következő kampány elkészítésében. Leromboljuk a lehetséges határait, hogy a lehetetlent valósággá tegyük" - hirdetik benne. Ami a megjelenési dátumát illeti, az eddigi ismereteink alapján valószínű, hogy valamikor 2024-ben érkezik. Valódi játékmenetet még nem láthatunk, csupán a játék bejelentő trailere enged bepillantást.

