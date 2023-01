Találkozz Bikinifenék lakóival a SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake legújabb videójában

Friss kedvcsinálót zúdított ránk a THQ Nordic és a Purple Lamp Studios csapata a SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake című videojátékról, amivel szeretnék egy kicsit bemutatni nekünk a játékban felbukkanó ismert karaktereket.

A felvételen találkozhatunk SpongyaBobbal, Csigusszal, Patrikkal, Szandival, de még Tunyacsáppal is többek között, akik mind-mind kiveszik majd a részüket abból, hogy a játék keretein belül egy igazán autentikus történetet élhessünk át.A január 31-én PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelenő játékban SpongyaBobnak és Patrik egy mágikus buborékfújót kapnak, amivel, így most gyagyás hőseinken a sor, hogy rendet tegyenek a világban.

